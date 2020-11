Wisata : les liens du coeur avec Bruno Fievet

Wisata, est une nouvelle association bordelaise. En lien avec l'association les liens du cœur présente à Haut-Lévêque, elle vient en aide aux enfants hospitalisés souffrant de mal formation cardiaque. Un homme d'affaires, Bruno Fievet, picard d'origine et bordelais d'adoption, engagé auprès des enfants, vient nous parler de Wisata et de leur projet commun : créer du lien entre les sportifs bordelais et les enfants hospitalisés