Sommeil : faut-il laisser pleurer son bébé?

Alors, faut-il laisser pleurer son bébé ou pas pour qu'il dorme?

Des coaching en tout genre

A notre époque où il existe des coachings en tout genre et ces dernières années des coachings parentaux, il conviendrait de répondre qu'être mère ça s'apprend et qu'aider son bébé à dormir ça s'apprend aussi.

Dans ce domaine, les options prises sont souvent un peu en opposition: "moi je ne veux pas laisser mon bébé pleurer" ou à l'inverse "explique lui qu'il faut dormir et laisse le pleurer". Et si, pour vous... La solution serait un peu entre les deux?

Oui, un enfant à besoin d'apprendre à s'endormir ou à se ré-endormir, c'est une acquisition qu'il fait rarement tout seul. Pour lui apprendre, vous pouvez choisir de suivre un coaching ou lire de très bons livres.

Tout cela va vous permettre d'acquérir des connaissances sur les rythmes du sommeil de votre petit, sur ses compétences en fonction de son âge : ce n'est pas la même chose pour un bébé de 3 mois ou 18 mois, sur le type de pleurs à décoder en fonction de l'intensité, sur les techniques pour rassurer son enfant, etc...

Suivre son intuition

Oui cela peut s'apprendre mais pas seulement. Pour moi, il y a un moment où il est bon pour la mère et pour le père, de s'affranchir de tout ce qu'on lui dit pour suivre son intuition. Dans une précédente réponse, je vous avais parlé du livre d'Isabelle Laurent, je la cite de nouveau : "Tu possèdes en toi tout ce dont tu as besoin pour être la meilleure mère pour ton enfant. N’oublie pas que tu es exactement le parent dont ton enfant a besoin, ce n’est pas un hasard si c’est cet enfant là qui vit dans ton foyer."

Vos atouts... sont avant tout ce que vous êtes, au moment où vous l'êtes. Il vient un moment où vous pouvez découvrir que votre personnalité, votre façon d'être mais aussi vos défauts et vos blessures, sont des outils à ne pas nier. A vous d'apprendre à vous servir de ces outils dans une bonne intention.

Alors libérez-vous de ce que vous avez entendu et faites à l'intuition! Aujourd'hui, vous percevez que votre bébé a besoin que vous répondiez à ses pleurs, faites-le. Au contraire, vous êtes épuisée et vous percevez que c'est une question de survie pour vous qu'il apprenne à dormir et vous choisissez de le laisser pleurer un temps raisonnable, suivez ce qui correspond à ce qui est en vous.

J'ai souvent en consultation des mamans qui culpabilisent entre la perfection qu'elle recherche dans leur disponibilité à leur bébé et la fatigue énorme qui est la leur. Il n'est pas question que du bien être du bébé. Ce bébé a besoin d'une mère qui aille bien.

Et découvrez aussi qu'en réponse à vos intuitions, votre petit est capable d'apprendre beaucoup de choses