Sommeil sous confinement

"Savoir qu'il y a un ennemi invisible et minuscule qui rôde autour de nous n'est pas très rassurant, on se transforme en sentinelle nocturne " . C'est l'une des raisons, selon le Dr Patrick Lemoine, psychiatre spécialiste du sommeil, pour lesquelles beaucoup de personnes ont actuellement des difficultés à trouver de sommeil. "Et quand on ne va plus au travail, qu'on ne vaque plus à ses activités habituelles, on se décale et on crée un jet-lag social".

Si le manque de sommeil est dangereux quand il est très chronique "puisqu' on risque plus d'infections, le système immunitaire étant réinitialisé la nuit", les conséquences sont moins importantes lorsque c'est sur une courte de période de 1 ou 2 mois. Des troubles anxieux peuvent néanmoins apparaître. Et parfois de manière assez violente. " J'ai eu plusieurs de mes patients qui ont été sujets à des crises de panique horribles", indique le psychiatre, auteur du livre "Apprendre à dormir".

respecter les horaires de sommeil

Pour garder un bon rythme de sommeil, il convient d'abord de respecter les horaires de sommeil. "On se lève comme si on allait au travail, on fait un peu de gym au réveil, on prend une douche bien chaude, on prend un petit déjeuner bien costaud, on se met au soleil et puis le soir, on s'interdit tous les excitants et puis surtout on s'interdit tout écran après dîner. On ne se couche que lorsqu'on a des signes de sommeil", conseille Patrick Lemoine, qui rappelle que la moyenne de temps de sommeil est de 7h20. Selon lui, le seul critère valable, pour déterminer le nombre d'heures de sommeil nécessaires à chacun, est de savoir si on est en bonne forme pendant la journée.