SOMMEIL (suite): Comment gérer les réveils nocturnes?

En effet, non contente d’user sa maman avant de s’endormir, Noa exige sa présence plusieurs fois par nuit.

Cela arrive à environ un tiers des bébés entre 9 mois et trois ans, y compris à ceux qui « faisaient leur nuit » comme on dit.

Marine, il faut savoir que tous les enfants se réveillent environ trois fois par nuit entre minuit et cinq heures du matin, mais deux tiers d’entre eux se rendorment seuls en moins de dix minutes.



Les réveils nocturnes sont donc très fréquents ?

Oui, c’est actuellement plus fréquent. Vous n’êtes pas la seule Marine ! Mais j’insiste tout-de- même sur le mot « actuellement ».

C’est autour de 18 mois que les bébés sont « au plus fort » car c’est l’âge où ils commencent à avoir non seulement une autonomie motrice, mais aussi des tactiques !!!

On sait que cela arrive plus souvent aux bébés qui n’ont pas été couchés éveillés, car alors ils associent l’endormissement au portage dans les bras, et n’ont pas trouver leurs propres moyens d’endormissement.



Alors que faire pour sortir de ce qui devient une fâcheuse habitude et impacte la vie de couple et toute la famille ?

Une des premières choses est donc d’être persuadé que ce n’est pas acceptable et donc de faire le choix d’un changement et d’être constant dans ce choix.



Mais concrètement comment faire ?

D’abord : avoir présent à l’esprit que c’est de la veille que dépend le sommeil.

Vous l’avez peut-être expérimenté tout comme moi, après une journée trépidante, on espère bien dormir, mais ce qui arrive c’est qu’on repasse la journée en boucle dans sa tête, « on refait le film ».

Il faut donc chercher à soigner cette veille, comme on l’a décrit avec tous les rituels de l’endormissement. Il se peut d’ailleurs que leur mise en place soit suffisante pour que toute la nuit se passe bien.

Pour certains Soigner la veille, devra commencer plus tôt dans la journée avec si possible un emploi du temps bien régulier pour l’enfant et son entourage… C’est cela qui est souvent plus difficile actuellement.

Parler de ce problème de la nuit à son enfant pendant la journée : avec des exemples simples qui concernent l’espace et le temps :

L’espace : une place pour chaque chose : les vêtements dont nous avons parlés comme une seconde peau, les chaussures à tel endroit, les chaussons à tel autre. Le pyjama pour dedans, le blouson pour dehors. Le ballon et le tricycle dehors les cubes dans la maison.

Et de même pour les personnes un lit pour chacun : le grand frère a son lit, les parents ont leur lit, la poupée de Noa a son lit et toi tu as ton lit. C’est ta place.

Parler de la différentiation entre ce qui m’appartient et ce qui appartient aux autres : on ne prend pas dans un magasin, on ne touche pas à tel ou tel objet : les lunettes de Grand-Père, le sac de Maman. Et on ne va pas dans le lit des parents.

Vous n’allez pas asséner tout cela en une seule fois bien sûr mais distiller de quoi penser à votre enfant et se représenter les choses de façon sereine.

Comme il y a un lieu pour chaque chose, il y a un temps pour chaque chose : les repas, le bain, le coucher et « la nuit on dort » !

Mais patience !!! il faut parfois stabiliser trois semaines la vie de famille pour obtenir le résultat souhaité.

Mais que faire en pleine nuit ?

Répondre à l’enfant qui a sans doute besoin d’être rassuré pour se rendormir. Mais lui répondre ce n’est pas obligatoirement se lever. A priori « tout va bien ». Si votre enfant est malade, vous saurez l’entendre). S’il est assez grand, il peut avoir à sa portée un petit gobelet d’eau, son pot.

Oui ! mais si c’est lui qui se lève ?

Eh bien toujours pas vous ! Vous pouvez là encore lui parler. « Tu vois je dors, non je ne me lève pas la nuit et Papa non plus. Tu le sais, la nuit on reste dans son lit. Retourne te coucher, je t’écoute, tu me dis quand tu es dans ton lit ? Tu sais y retourner comme un grand ».

Il se peut que votre enfant ne puisse pas retourner seul, les paroles ne lui suffisent pas, il a encore besoin de votre regard. Une première étape peut consister à le raccompagner jusqu’à la porte de sa chambre, sans y entrer. « Je te regarde, tu es dans ton lit, tu as retrouvé ton doudou, voilà tu peux fermer tes yeux, je suis là … et maintenant je vais dormir aussi »



La parole du père peut aider aussi, si c’est toujours sa mère qu’il sollicite : « Nous en avons parlé, tu le sais Maman dort, elle ne se lèvera pas, va te recoucher mon grand ».



Et l’enfant va peut-être pleurer ?

Et oui ! Bien sûr ! il n’est pas content !

« C’est la vie », on ne peut pas tout avoir tout le temps et surement pas ses parents toute la nuit et toute les nuits! Si vous en êtes convaincus et si vous avez donné à votre enfant ce dont il a besoin… laissez faire et …. dormez sur vos deux oreilles !



Ce n’est pas si simple !

Non ! Ca se saurait !

N’hésitez pas à en parler, à demander de l’aide à un professionnel pour vous soutenir si cela perdure.