Sonia Mabrouk : l’honneur du journalisme

C’est une femme, belle, tunisienne de naissance, musulmane et naturalisée française en 2010. Elle est multi-diplômée en Tunisie et à la Sorbonne, journaliste, amoureuse de la France, omniprésente sur les radios et télévision, auteur de plusieurs livres, et elle insuffle actuellement un air nouveau et revigorant dans les médias français.

Son nom : Sonia Mabrouk, on en parle de plus en plus. La presse internationale aussi commence à s’y intéresser de près.