Sorbiers La cuisine de l'été

Invités : Ethel et Raphaël Fillon



Pouvoir choisir des plats traditionnels comme les grenouilles ou les rapées ou bien une cuisine plus dans l'air du temps, mais dans tous les cas une cuisine de qualité. rendez vous avec Ethel et Raphaël Fillon pour ce numéro de la cuisine de l'été à Sorbiers.

En bonus vous pourrez réaliser deux succulentes recettes : une entrée et un dessert.