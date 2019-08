Sorbiers :"" Passionnément" culture

A Sorbiers, la culture, ça se propose, ça se vit, ça se partage... Pour en parler dans ce numéro de "Passionnément" de la dernière semaine de nos émissions d'été sur RCF, Solange Simon reçoit :

- Nadine Saura, adjointe à la culture, à la communication et à la vie démocratique

- Laurent Amblard, responsable culture et communication et programmateur de la saison intercommunale Sorbiers/Saint-Jean-Bonnefonds

- et David Faure, responsable de Sorbiers Culture à la mairie