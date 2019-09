Sortie de résidence à la Villa Rohannec le 8 sept 2019

Anaïs Morel et Céline Merhand, designers aux "M Studio" présentent une œuvre créée en écho à la villa et au Valais à l'invitation du département, de l'association des amis et usagers de la plage du Valais et de Documents d'Artistes Bretagne. Présentation de Claire LETOURNEL, coordinatrice et Justine FAURE, chargée de projet à la Villa Rohannec'h à Saint-Brieuc.