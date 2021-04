soutien aux enfants de Tiibin (rediffusion)

« Une brique pour Tiibin » est un projet fou qui consiste à mobiliser les entreprises et organisations namuroises pour supporter un projet humanitaire qui projette la construction d’une école dans le village de Tiibin. Ce projet est mené dans le cadre des activités de l’ASBL Koudougou, association namuroise active au Burkina Faso, et de la Table Ronde de Namur. C’est pour soutenir ce projet que François Devaux a décidé de réaliser « Un petit pas pour Tiibin » pour la construction de trois classes à l’école de Tiibin. François s’élancera en avril 2021 dans ce défi fou de parcourir le trail de la Semois, un ultra-trail de plus de 200 km en 4 jours.