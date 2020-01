Soyons optimistes !

Ailleurs, à vrai dire, si les infos n’en parlaient pas si souvent, on pourrait se poser des questions ! 80% des transports sont rétablis, y compris dans le métro, et les medias continuent de nous abreuver d’images et d’interviews faisant croire que la France est à l’arrêt. Pire, on insiste avec 200 000 manifestants en publiant une majorité d’expressions pour affirmer qu’il faut retirer purement et simplement la réforme des retraites. 200 000 contre 40 millions de citoyens qui se sont exprimés aux dernières élections. Trop c’est trop !