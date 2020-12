Spéciale Noël: comment bien le vivre en famille?

​

Avant: Vivre un petit temps seul(e)

Ne serait-ce qu'une heure pour faire quelque chose qui nous fait plaisir : aller marcher, boire un thé ou un café chaud, lire, écrire, dessiner, pétrir du pain, prier…



Le jour J: se concentrer sur SES enfants

Quand il y a des tensions, des désaccords avec la famille élargie, se concentrer sur sa famille. J’entends par là mon mari et mes enfants, avec l’espoir que ce que nous allons vivre pourra rejaillir sur les autres. Par exemple, au lieu d’espérer un après midi du 24 paisible pour tout le monde, je peux proposer à mes enfants de préparer une jolie crèche à colorier et à découper pour la placer au centre de la table le soir de Noel et le 25. Je peux aussi utiliser les personnages, les anges par exemple, pour en faire des marques places. Ainsi nous aurons un rappel concret de ce qui se passe : la naissance de Jésus. Et il y a de fortes chances que les cousins et cousines voudront participer. Je peux aussi demander au papa, au grand cousin… de leur lire un conte chrétien de Noel, comme les magnifiques histoires illustrées par Joelle d’Abbadie - le petit ange à la trompette, ou Michaelo. Ce sont des moments de joie et d’amour, et ils seront entendus, l’air de rien, par tous ceux qui passent à proximité.

Je rêve d’un repas simple et assez sobre, d’une veillée de Noel recueillie, et d’une ouverture des paquets après une belle prière le 25 au matin, suivie d’une messe du matin et d’un bon repas ! Malheureusement la encore il va falloir composer. Et c’est la que mon moment pour moi va me porter, que les temps vécus le 24 avec mes enfants vont m’aider. Peut être que je ne pourrai pas vivre tout ça comme je le désire dans mon coeur, mais j’aurai pris le temps pour me ressourcer, et pour transmettre à mes enfants via les lectures et les bricolages le sens profond de Noel.

La messe, ne pas avoir peur d'y aller tard

Pendant la messe, qui en revanche n’est pas négociable même si il faudra peut être faire des concessions sur l’heure, je les garderai avec moi pour vivre avec eux chaque moment. J’ai été étonnée avec mes enfants de voir combien ils sont plus sages aux messes de minuit, vigiles pascales, tardives, qu’aux messes du dimanche à 11h. Et parfois ils s’en endorment : un vrai cadeau de Noel non ?

Dire à l’avance ses craintes à son conjoint

par exemple je vais dire au mien que j’ai besoin qu’il soit la avec moi pour vivre la journée avec nos enfants, et que je serai heureuse si les parties de pingpong avec ses frères pouvaient attendre le 26!

https://www.facebook.com/admireetfaistiennes/

Pour recevoir des idées concrètes pour vivre un bel avent et un beau Noêl en famille, envoyez un mail à admireetfaistiennes@gmail.com