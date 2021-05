St Joseph, travailleur

Et si la figure de St Joseph, patron des travailleurs, nous aidait à réfléchir à la place que nous avons vis-à-vis des autres et de la création ?



En cette année 2021 qui lui est dédiée, et alors que nous commémorons aujourd'hui la fête du travail, méditons sur la personnalité du père de Jésus avec le P. Marie-Laurent Mourot, curé de Châteaumeillant et des environs, au micro de Pascal Petit dans "Commune Planète".