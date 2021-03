Stéphan Perrotte, un Saumurois champion du monde la confiture

Les chefs étoilés s'arrachent ses produits. Après un long parcours dans les métiers de bouche (charcuterie-traiteur, boulanger-patissier), Stéphan Perrotte s'est lancé dans les préparations à base de fruits en 2016. Installé depuis une dizaine d'années dans le Saumurois, à Vaudelnay, il concocte ses recettes gourmandes dans la plus pure tradition artisanale. Tout à la main, la cuisson directement dans des bassines en cuivre. Le chef et ses 5 salariés n'ont pas de limite dans la création. Ils ont déjà élaboré plus d'une centaine d'associations de goût mélangeant fruits, légumes et épices. Au total, près de 250 000 pots sortent des ateliers saumurois chaque année. Stéphan Perrotte au micro de Bastien Lallier.