Stéphane Haissant 2/3

Bienvenue chez Déjeunette et Popotte avec Chef Graffiti qui nous emmène à la rencontre ce mois-ci du chef de Cuisine Stéphane Haissant. Voici l’histoire d’un jeune Breton de St Malo : Stéphane Haissant qui devient un grand Chef en passant par les fourneaux de Gaston Lenôtre, Michel Guérard, Alain Senderens, La tour d’argent et qui s’installe aujourd’hui à Granville. Trois épisodes savoureux à découvrir sur RCF Sarthe, avec cette semaine le second épisode.