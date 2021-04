Stéphane: Se pardonner pour mieux se reconstruire

La détention a été une terrible épreuve : Stephane vit dans une cellule de 9 M2 qu'il partage avec un autre détenu.

C’est un environnement de pression constante, de contrainte, de bruits, de méfiance des uns envers les autres. Il faut lutter avec soi-même, avec les autres pour ne pas être broyé ou anéanti dans cet environnement impitoyable, plus dur que dans la vie normale.

Dans cet environnement impitoyable, il réussit à se Construire, plus que se REconstruire

Stéphane nous témoigne que:

-La lecture l'a particulièrement aidé à surmonter l'épreuve de la prison ; lire, c’est vivre.

-De même, l’écriture quotidienne lui a procuré la force d’exister. Il a mis toute son énergie dans un cahier de projets, un « cahier de rêves » tenu régulièrement et qui a nourri son appétit de vie

-Le plus important est d’apprendre à se pardonner pour commencer à pouvoir exister en cohérence, avec ses propres fragilités. C’est ça devenir adulte.

-Il n’y a pas d’age pour se reconstruire et pour reprendre sa vie à partir du moment où on accepte qu’il y aura des moments creus et difficiles ; C’est malheureusement l’étape nécessaire pour profiter de la vie en appréciant des petits moments , simples

- il a aussi pris conscience que la vie passe vite ; il faut savoir dire aux personnes qui nous sont chères, qu’on les aime