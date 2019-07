Studio Lion Photo : un cliché 100% angevin!

De l'argentique au numérique, il fixe les émotions. Malgré les importantes évolutions qu'a connu la photographie, Le studio Lion Photo de Grez Neuville continue d'immortaliser les regards de ceux qu'il croise.

Depuis quarante ans, Michel Gautier collectionne les sourires et les emotions qui passent sur les visages de ceux qu'ils rencontrent, "des enfants, des couples, des vieux, des anciens, des belles jeunes filles bien sûr" . C'est à travers ces clichés qu'il fait une déclaration d'amour à l'humanité... et au Label Produit en Anjou!