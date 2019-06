... sur la reconversion professionnelle

Il n’est pas rare aujourd’hui qu’un membre de votre famille ou u de vos amis vous annonce qu’il quitte son poste de contrôleur de gestion dans une grosse entreprise pour se lancer dans la viticulture, la plomberie ou pour devenir professeur des écoles. On appelle ça la reconversion professionnelle. Certains parle de la fameuse CMV, la crise de milieu de vie, vers 40 ans. Pour retrouver un nouveau souffle professionnel, redonner du sens à son travail et parfois réaliser un rêve caché pour trouver, enfin, un plein épanouissement professionnel. Ce phénomène prend-il de l’ampleur ? Faut-il s’écouter quand les sirènes de la nouvelle orientation soufflent à nos oreilles ? Aujourd’hui on veut tout savoir sur les changements de carrière professionnelle avec Angelina Peltier de la CCI de Maine et Loire