... sur le burn out

Plus d’un salarié sur deux serait en situation de fragilité professionnelle selon une étude de Malakoff Médéric. Le burn out comme on dit ou l’épuisement professionnel touche de plus en plus de monde. Du cadre à l’enseignant, de la mère de famille au prêtre, nul ne semble épargné par ce mal du siècle, toujours pas reconnu comme maladie professionnelle. Fatigue, stress, emploi du temps surchargé, objectifs trop ambitieux, perte du sens, manque de confiance en soi, décalage entre ce que l’on souhaite faire et ce que l’on fait vraiment les facteurs et les symptômes sont multiples et jamais très faciles à identifier. Pourquoi cette maladie se répand-elle si vite ? Quelle est l’origine du mal qui ronge si insidieusement ceux qui en souffrent ? Aujourd’hui, on veut tout savoir sur l’épuisement professionnel.