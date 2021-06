Sur les routes de la musique, le livre d'André Manoukian

Savez-vous que Pythagore a créé la gamme à douze notes en s’inspirant des pyramides d’Egypte ? Que le loup est l’inventeur du chant choral ? Ou que Bach brillait pour ses battles d’impro ? À travers quarante chroniques, André Manoukian retrace une histoire fascinante et méconnue de la musique, un art qui puise sa source en Orient, dans les raffinements des civilisations indiennes, perses ou égyptiennes. Ces influences ont irrigué la musique occidentale, qui évolue au fil des siècles sous l’impulsion de personnages extraordinaires, musiciens, penseurs, religieux ou scientifiques. Des instruments préhistoriques au chant des planètes, des philosophes antiques au rap, André Manoukian nous initie à cet art et nous dévoile par touches les petites histoires qui ont fait la grande musique.



Le chant du périnée au théatre de l'Oeuvre à Paris le 5 juillet : Assis au piano, André Manoukian nous propose un parcours érudit et déjanté dans l’histoire de la musique. Il nous explique pourquoi certaines notes nous tirent des larmes, quand d’autres nous angoissent ou nous rendent idiots d’amour. Il nous fait partager la magie de la création musicale. Si le petit Wolfgang, à 3 ans, cherchait « les notes qui s’aiment » sur son clavecin, donnant au passage la plus belle définition de la musique, l’inspiration suprême, c’est… quand on se fait larguer. Un bon chagrin d’amour, rien de mieux pour composer…Beethoven et Wagner, en grands spécialistes du râteau, ont produit une quantité impressionnante de chefs d’oeuvres. André Manoukian nous brosse une histoire de la musique comme vous ne l’avez jamais entendue. Vous n’écouterez plus jamais Sheila de la même manière.