Susciter des vocations professionnelles au chevet des personnes fragiles

C'est la raison d'être du Collectif PELICAN. Le concept : inclure des personnes en marge du monde du travail et de la formation pour les sensibiliser aux métiers du médico-social. Le collectif leur propose des formations courtes et des stages dans les structures d'accueil.

Un concept innovant et agile qui a demarré en novembre dernier pour pallier les déficits de personnels des Ehpad notamment. Huit directeurs d'Ehpad, un cabinet de conseil solidaire Consol et Cie et des associations locales constituent ce collectif d'un nouveau genre... Rencontres.