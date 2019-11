Sylvain Quesada

" Sur le fil de l'Ailleurs " (Actes graphiques)

Animé par l'Ailleurs, les parfums, les rencontres, les grandes étendues, l'aléatoire, la nature et le dépassement de soi, je voyage en stop, à pied, à vélo. Escapades autour du monde de manière autonome toile de tente, sans téléphone, sans carte bancaire et avec très peu d'argent.

Ce livre s'inspire de mes carnets de voyage à la rencontre d'autres cultures, d'autres saveurs, d'autres paysages, d'autres peuples et de moi même. Témoignage de ma vie sur les chemins de la bohème, pour partager, les émotions que je cueille au hasard des rendez-vous et transmettre un message d'espoir et de foi en l'humanité, Aventures dans des conditions souvent extrêmes qui pimentent mon quotidien comme autant d'étoiles essentielles à mon équilibre de funambule. Étincelles bienveillantes qui viennent illuminer, ma vie et dont je me nourris de manière éphémère car j'ai aussi besoin des miens pour rester debout sur mon fil.