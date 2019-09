Table ronde sur les médias

Surexposés aux risques de fake news et pris dans cette chasse perpétuelle de l'information en temps réel, comment rester garants de la démocratie ?

Table ronde sur le rôle, la place et les évolutions du journalisme, avec Antoine et ses invités : Laurent Villette, journaliste et rédacteur en chef de l'hebdomadaire Voix du Jura ; son stagiaire, Victor ; et Amélie.