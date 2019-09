TDAH France

TDAH, ou Troubles et Déficite d'Attention avec ou sans Hyperactivité, est une maladie psychologique handicapante dans la construction de la personne et les relations sociales. Les principaux touchés sont les enfants, ceci étant notamment lié au diagnostique récent de cette maladie. Si pour l'individu concerné, les conséquences d'un mauvais accompagnement peuvent être irréversibles, pour les parents aussi, et l'ensemble des familles concernés, les dégâts peuvent être conséquents.

Comme l'explique Anne-Sophie Thuard, la présidente de TDAH Sarthe, les troubles sont aujourd'hui mieux identifiés en cas d'hyperactivité, à l'opposé se trouve une situation bien plus difficile à cerner pour livrer un diagnostique...

Pour nous éclairer sur cet engagement, Anne-Sophie Thuard revient sur son parcours en tant que mère et sur son expérience personnelle. Lié à l'identification récente des TDAH, elle a du faire face à cette situation sans aucune information médicale claire, ni accompagnement adapté.