TDAH : un trouble chez l'enfant bien mal connu

Séverine Guedi est coach parental pour des parents dont les enfants souffrent de TDAH. Le 12 juin sera la 1ere journée nationale de TDAH, ou Trouble du Déficit de l'Attention et de l'Hyper activité. Ce fameux TDAH est bien mal connu, et souvent confondu, de par les symptômes, avec de la mauvaise éducation. Or cette maladie est complexe et demande beaucoup d'énergie aux parents et aux enseignants qui sont les premiers confrontés aux enfants atteints de TDAH.