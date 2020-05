TedX UNamur - Cédric Henet, fondateur de MYOC

Cédric Henet est doctorant à l'Université Catholique de Louvain. Il a étudié le droit et la science politique avant d’être avocat pendant 4 années.



En avril 2018, il a lancé, avec son frère, Sacha, et son épouse, Maude, la plateforme citoyenne « Make Your Own Choice » (MYOC pour les intimes). Objectif ? Tenter de donner ou redonner du sens aux élections communales en mettant en avant, non plus les visages des candidats, mais leurs programmes !



On l'écoute.