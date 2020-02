Tedx Unamur - Irène Zeilinger, ASBL Garance

En Belgique, elle a fondé l’association Garance dont elle est la directrice depuis 18 ans. Elle est l’auteure de « Non c’est non: petit manuel d’autodéfense à l’usage de toutes les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire ». Irene se bat pour un monde sans violence où chacune peut vivre sans peur et réaliser son plein potentiel.

L’association Garance se concentre sur tout ce que l’on peut faire avant que la violence ne se manifeste, pour qu’elle n’ait pas lieu. Pour cela, elle s’attaque aux facteurs de risque qui rendent certains groupes de la population plus vulnérables aux agressions, en particulier les femmes.

Objectif :

rendre aux participant/e/s leur capacité d’agir et leur autonomie

Méthode :

des formations participatives, l’analyse critique des conditions sociales et politiques qui mènent à la violence, et une valorisation des moyens dont les personnes disposent pour stopper les agressions.

Pour étudier et mieux comprendre les causes et conséquences de la violence, GARANCE mene des recherches, rédige des publications, fait passer le message : nous pouvons prévenir les violences, nous pouvons nous en protéger.