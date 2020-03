Tedx Unamur - Yves Patte, entrepreneur/sociologue

Yves Patte est entrepreneur / sociologue / coach sportif. Son parcours dans la recherche, la politique, l’enseignement, la santé, les mouvements citoyens, lui a permis de remplir son sac à dos de multiples compétences.

Et si vous évoluiez vous aussi dans le monde du travail, muni de votre sac à dos, au gré des opportunités, et guidés par vos passions, tel un « backpack entrepreneur » ?

Un belge sur cinq s’ennuie au travail. Un sur six est menacé de burnout. Plus aucun emploi n’est assuré. Le Backpack Entrepreneur reprend en main son parcours professionnel dans un monde du travail en mutation.