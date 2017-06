TÃ©moignage de Douchka Anderson

Douchka Anderson, originaire du Montenegro. le Montenegro est indépendant seulement depuis 2006, on y parle Montenegrin (variante du serbo croate). Elle apprend le français dès sa 2ème année de scolarité, puis part à Belgrade ou elle pourra parfaire et approfondir le français (DEA). En 1983, elle découvre la France. A Besançon, elle développe le reseau "énergie cité", qui rassemble plus de 200 villes européennes pour utiliser intelligemment les énergies et réaliser des économies d'énergie. Aujourd'hui Douchka est une des formatrices de Talents campus et coordinatrice du site web de Besançon migration qui fête ses 10 ans cette année.