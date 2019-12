Témoins d'entreprise - 24 décembre 2019 à 19:12

Jean-Jacques Giard

Très engagé dans les Cigales, club d'investisseurs qui s'occupe d'investissement et d'accompagnement d'entreprises et d'associations, Jean-Jacques Giard est un ancien banquier et chef d'entreprise. Il partage les valeurs de l'entreprise et sa passion pour les voyages en s'investissant dans Témoins d'Entreprise.