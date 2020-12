Temps d'echange sur les Aidants

Christine reçoit Tania Jean et Jacques Patron



La Cie La Luba, le Nouveau Continent et tania Jean Consulting, avec le concours financier de la CNSA, le soutien de la conférence des financeurs des Hautes-Alpes et l'action sociale Agirc-Arrco PACA, vous proposent, un moment pour les aidants familiaux autour d’échanges, de rencontres et aussi de formation et d’informations.



Grâce à une professionnelle de l’accompagnement des aidants et du soin. Elle sera accompagnée et facilitée par une animatrice en formation interactive et deux comédiens.nes.



MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020 DE 09:00

Une vie d'aidants à Gap

Bourse du Travail 05000 Gap



MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020 DE 14:00

Une vie d'aidants

Planète Champsaur - 1 Avenue Prémongil, 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur





Places limitées, veuillez réserver auprès de la Cie La Luba :

06 22 09 09 30 / contact@laluba.org