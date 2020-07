Temps Libre : la médiathèque de Villars

Alice Daillère nous accueille dans la belle médiathèque de Villars, en compagnie de Brigitte Palle, élue en charge de la vie culturelle.

1 800 abonnés sont accueillis par une équipe passionnée, des livres bien sûr mais aussi de nombreux documents, des CD et DVD qui multiplient les offres culturelles à destination des petits et des grands !

Au rez-de - chaussée, une galerie d'exposition et une salle de spectacle permettent de proposer une saison culturelle très variée et qui rencontre un large succès. Et en route pour la saison 2020-2021 " Cette année, on improvise " !