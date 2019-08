Temps libre Sorbiers

Vous aimez la nature, le plein air. Suivez Patrick Paulhan et Jean Paul Moulard qui oeuvrent dans l'association " MVS : Mieux vivre à Sorbiers ". Ils vous proposent des circuits pour tous les niveaux, sportifs, familiaux .... et bien d'autres activités de plein air à découvrir sur Sorbiers et aussi au delà.