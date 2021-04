Terre d'espérance : l'agroécologie

Le Pape nous donne une méthode. Il ne donne pas de solution car les problèmes sont complexes mais une méthode qui nous permettra de trouver ensemble des solutions.

Cette méthode porte un nom c’est « l’Écologie Intégrale ».

Prendre soin de chaque être vivant, de chaque être créé va de pair avec le soin que nous apportons à toute vie humaine et notamment aux plus fragile et aux plus pauvres.

Et si nous retrouvons un regard de joie et d’émerveillement devant la beauté de la création, nous réaliserons ensemble cette Écologie Intégrale.

L’avenir de la planète dépend de notre capacité à percevoir avec joie et louange la beauté de la création.

Tout changement a besoin de motivation et d’un chemin éducatif

Pour nous éclairer sur ce sujet nous avons choisi d’inviter Xavier Planty. Œnologue de formation , il est entre autre copropriétaire du Château Guiraud dans le Sauternais. Ce vignoble est en évolution agroécologie depuis 1996 et en 2011 a reçu la certification «agriculture biologique».