Terre Karen , Terre de Mission 2/3

Deuxième volet de ce reportage réalisé au Nord est de la Thailande chez les Karens. Le père Alain Bourdery, des Missions Etrangères de Paris, partage depuis plus de 20 ans la vie quotidienne des Karens , les accompagnant dans cette transition difficile entre tradition et modernité. Aujourd'hui nous séjournons dans le village de Mae Wé devenu un village modèle dans la région ,intégrant developement économique et préservation de l'environnement