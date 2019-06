Territoire zéro chômeur de longue durée, de l’utopie à la réalité

Proposer sur un territoire donné, un emploi digne et durable à tous les chômeurs de longue durée qui le souhaitent, sans que cela coûte un centime supplémentaire en deniers publics: c’est le pari de l’expérimentation "Territoire zéro chômeur de longue durée", menée depuis un peu plus de 2 ans sur 10 territoires en France.





Initié par ATD Quart Monde à partir d’une intuition de l’entrepreneur social Patrick Valentin, ce projet a été inscrit en 2016 dans une loi, portée par le député Laurent Grandguillaume et votée à l’unanimité des parlementaires. En un peu plus de deux ans, ce sont quelques 800 personnes privées d’emploi depuis plusieurs années qui ont signé un contrat en CDI, dans l'une des entreprises à but d'emploi (EBE) créées dans le cadre de l'expérimentation.



Qu’est-ce que cela change dans la vie de ces personnes et dans la vie des territoires où elles habitent ? Comment fonctionne concrètement cette expérimentation ? Qu’est-ce qui fait que ça marche ? Quels sont les acteurs impliqués ? Mais aussi quelles sont les limites, les marges de progression pour faire encore mieux ? Pour explorer toutes ces questions, "Vous avez dit fragile ?" s'installe sur l’un des 10 territoires où se mène ce projet: Colombey-les-Belles, en Lorraine, au sud de Toul, à une quarantaine de kilomètres de Nancy. La communauté de commune de Colombey-les-Belles regroupe 38 communes et c’est à l’échelon de cette intercommunalité que se déploie le projet "Territoire zéro chômeurs de longue durée", qui s’incarne à travers la Fabrique, une entreprise à but d’emploi. Les salariés de la fabrique et d’autres acteurs du territoire, liés d’une manière ou d’une autre au projet témoignent de la manière dont il se vit concrètement et de son impact.