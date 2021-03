"Tes mots dans ma tête" le nouveau livre d'Eglantine Emeyé

Tous tes mots dans ma tête est un conte humaniste, porté par une joie de vivre contagieuse malgré tous les vents contraires, à l'image de son auteure Eglantine Eméyé et des combats qu'elle poursuit : « Coucou ! Ça va, toi ? Tu dois être sacrément étonné de m’entendre. C’est normal, je suis censé ne pas savoir faire grand-chose. Mais j’ai plus d’un tour dans mon sac. Puisque tu ne dors pas, tu m’écoutes alors, d’accord ? » Samy et Mohammed n’ont a priori qu’un point commun : on ne les comprend pas. Le premier a douze ans et est handicapé. Il n’a pas la parole. Le second a trente-sept ans, il est irakien, et personne autour de lui ne parle sa langue. Entre eux va naître une véritable amitié. Ils se racontent leur quotidien. Des quotidiens imbriqués: Samy étant parti vivre loin de sa famille, Mohammed occupe sa chambre, vacante. Dans ce dialogue imaginaire entre son petit garçon et le réfugié qu’elle a accueilli chez elle, Églantine Éméyé nous fait découvrir une autre vie. Celle que nous ne parvenons pas à imaginer, celle des différents.

"Le lit est étroit. Avec un toit, comme un baldaquin, des barres latérales et une curieuse porte pour y entrer. Positionné très bas, le matelas touche presque le sol. Mohammed pose son sac. Regarde autour de lui. La pièce est petite. Moins de dix mètres carrés, estime-t-il. Mais ces dix mètres carrés seront les siens. Il ferme les yeux. «Voilà. Mon nouveau chez-moi. » Provisoire. Un pas supplémentaire vers sa nouvelle vie. Combien de « chambres », de lits, a-t-il occupés depuis son départ de Bagdad? Il a arrêté de faire le compte. Il inspire profondément. La petite pièce sent le frais, une odeur de ménage récent. Et quelque chose en plus. C’est à peine perceptible, pourtant Mohammed le sent clairement. Comme une petite chaleur humaine. Celle de l’enfant qui occupe habituellement la pièce, sans doute. Cette subtile odeur rend la chambre plus accueillante, moins impersonnelle".​ Extrait de Tous tes mots dans ma tête de Eglantine Eméyé