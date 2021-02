Vous le connaissiez comme animateur bon humeur, il est également auteur-compositeur, multinstrumentiste, pour les petits et les grands,

Ecrire des textes qui donneront naissance à un spectacle, des chansons pour les plus jeunes - mais pas uniquement -, jouer non pas d'un mais de plusieurs instruments, se produire sur scène pour des enfants et des adultes ... Theo Mertens a plus d'un talent.