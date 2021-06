Thibaut et Perrine Lamothe, des chefs scouts très natures

Cette année, le scoutisme en France a 110 ans, les Scouts Unitaires de France ont 50 ans… et le troisième groupe SUF d’Angers, Marie-Amélie Cambell (MAC), a fêté ses 10 ans. Ses chefs de groupe, Thibaut et Perrine Lamothe, nous introduisent au fonctionnement de ce mouvement dont les activités se déroulent exclusivement en plein air, les week ends et les camps toujours dans la nature. De quoi développer des attitudes écologiques, de la sobriété à la contemplation.