Thierry Delétoille: un notaire qui marche

On imagine facilement un notaire dans son étude, assis à son bureau, la tête dans ses dossiers ; on ne l’imagine pas spontanément dehors au grand air par tous les temps et dans des conditions de confort limité.

111 jours de marche, 2400 kilomètres à pied, avec un compagnon de route, à la découverte de soi, des autres, du Tout Autre. Des moments de doute, de belles rencontres, une expérience marquante.

Mais au fond, qu'est-ce qui motive un notaire au quotidien ?