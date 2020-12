Think pink - Sensibilisation au cancer du sein

Nulle part ailleurs on ne compte plus de femmes atteintes du cancer du sein qu’en Belgique, en termes relatifs. Dans le même temps, les chances de survivre à la maladie augmentent. Nous ne pouvons pas présumer que nous pouvons immédiatement nous débarrasser du cancer du sein, même si cela reste notre rêve. Mais entretemps, nous pouvons nous assurer que les soins et le suivi soient les meilleurs possibles et que les patients se rendent compte qu’ils peuvent toujours vivre une vie fantastique avec et après leur maladie.