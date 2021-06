Fils d'un policier et d'une couturière, Philippe Chappuis dit Zep sort diplômé de l'école des Arts Décoratifs de la ville de Genève et commence par publier des petits récits pour le magazine Spirou. Il place quelques gags dans « Fluide Glacial », publie quatre albums, Victor n'en rate pas une, Léon Coquillard en 1990, Kradok en 1991 et Amanite Bunker. Ce qui le fait remarquer par les éditions Glénat, avec qui il lancera en 1992 le personnage de Titeuf, nouveau Gavroche.



L'immense succès obtenu avec Titeuf a permis à Zep de tenter des paris plus audacieux, comme Le Guide du zizi sexuel écrit avec sa compagne Hélène Bruller ; le magazine Tchô! (qui porte le nom de l'onomatopée favorite de Titeuf) ; ou en parrainant de jeunes auteurs dans la série de bandes dessinées jeunesse « Tchô! La collec' ». Zep est également amateur de musique (rock essentiellement et fan de Bob Dylan d'où son pseudonyme hommage au groupe Led Zeppelin.



DES RÉCIT PLUS INTIMISTES

A partir de 2009, ses récits se font plus personnels et autobiographique, notamment Happy Sex aux éditions Delcourt, pour un public adulte, où il raconte toutes les sexualités, dans le quotidien des vrais gens. Citons également, Le portrait dessiné (Glénat) ou Carnet Intime (Gallimard). Il poursuit en parallèle les albums de Titeuf, avec un tome 15 en 2017.



TITEUF, LA GRANDE AVENTURE

Titeuf et Manu partent en colo ! ... Un peu déboussolé, loin du bitume et des klaxons, Titeuf découvre la vie en communauté, les toilettes sèches et le compost. Ça fait beaucoup d’un coup, mais il est pô une mauviette et il est prêt à plonger dans l’enfer vert, peuplé de bêtes sauvages comme... des hérissons, des sauterelles et des moustiques. Un nouveau tome pour une grande aventure dans laquelle la célèbre mèche blonde se frotte à l’écologie, aux nouvelles amitiés et aux amours de vacances !