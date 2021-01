Toujours debout ! - 19 février 2021 à 11:30

Tous les vendredis à 11h30

Ils ont traversé des épreuves difficiles : accident corporel, blessure affective, deuil, chômage, burn-out, et ont parcouru un chemin pour se relever et retrouver l’élan de la vie. Chaque semaine sur RCF Hauts de France, l’émission « Toujours debout » vous propose d’entendre le témoignage de résilience de ces hommes et ces femmes, qui par leur parcours, nous montre qu’un avenir meilleur est toujours possible.