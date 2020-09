Tourisme en Alsace : un été loin de la ville et un hiver incertain

La ville de Strasbourg a affiché une fréquentation en berne cet été : entre moins 50 et moins 60% de fréquentation. Les touristes ont fui les villes pour se réfugier à la campagne et la montagne.

Ces touristes, ils venaient principalement de la région, de France ou des pays voisins. Alsace Destination Tourisme recense que les plus lointains ont fait un trajet de 500 à 700 kilomètres. Les espagnols, italiens et britanniques notamment ont été aux abonnés absents.

Parmi les secteurs les plus durement touchés, on trouve le tourisme d'affaire et les voyages en groupe. La fréquentation n'a pas été au rendez-vous, avec les conséquences économiques que cela implique pour les structures d'organisation et d'accueil de ce type de voyages.

Enfin, comment préparer la période de décembre ? La tâche s'avert complexe. Marc Levy souligne que la crise sanitaire privilégie le tourisme de dernière minute : les visiteurs ne prévoient plus leur voyage à l'avance, dans ce contexte trop incertain. Ce qui peut occasionner de bonnes surprises, mais nuit surtout aux prévisions.

Y aura-t-il du monde pour visiter les marchés de Noël en Alsace ? Les paris sont ouverts...