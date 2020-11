Tout ce que j'ai

A l'occasion d'un séjour à l'hopital, Bonnie rencontre sa voisine de chambre. Ginger est aussi différente que son fils Adam l'est. Et grâce à cette petite bonne femme quadragénaire, Bonnie, couverte de fleurs et d'attention, comprends que la vraie richesse et l'affux de cadeau matériel n'est pas la vraie richesse...



References :

Un 4e bol de bouillon de poulet pour l’âme

Jack Canfield et Mark Victor Hansen

Montréal, Éditions Sciences et Culture, 2000