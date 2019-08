Tradition sarthoise, l'intégrale

Avec 25 collaborateurs, Tradition Sarthoise est la plus grande boucherie-charcuterie et traiteur des Pays de la Loire. A sa tête, Mickaël Doire, Président de la fédération des artisans-bouchers-charcutiers de la Sarthe, et également initiateur du premier Printemps des rillettes de la Sarthe et élu meilleur boucher de France en 2018.