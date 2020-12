Transmettre l'agriculture aujourd'hui

Transmettre sa ferme où on s'est investi toute sa vie ce n'est pas chose facile. Francis et Moisette Aubisson on fait le choix de transmettre à un jeune, Victor Morin. Ils ont été aidés par la chambre d'agriculture de l'Indre. Ils racontent comment s'est déroulée la transmission. On les retrouve sur place à Écueillé, à la frontière entre l'Indre et la Touraine.