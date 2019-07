Transmettre l'agriculture - épisode 1/4

On ne transmet pas 30 ans de sa vie à n'importe qui. L'heure de la retraite a sonné pour Francis et Moisette Aubisson. Mais à qui transmettre leur ferme ? Ils ont choisi de la confier à un jeune, Victor Morin. On les retrouve sur place à la ferme des Renardières, à Écueillé, à la frontière entre l'Indre et la Touraine.