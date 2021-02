Trenet, hors chant, la biographie-vérité qui innocente le chanteur aux éditions Kennes

Jacques Pessis est journaliste, écrivain et comédien. Il collabore au Figaro, à Sud Radio et signe des documentaires pour la télévision. Légataire universel de Pierre Dac, il est devenu le biographe officiel de Charles Trenet, dont il a été un ami proche pendant près de vingt ans :

«Un soir de 1991, vers 20 heures, après que les convives, incapables de tenir son rythme, avaient déserté la table du déjeuner, je me retrouve en tête-à-tête avec lui. Je décide alors de tenter l’impossible. Je lui demande, timidement, de m’éclairer, ne serait-ce que légèrement, sur ce que certains ont appelé ses “zones d’ombre”. Il me regarde dans les yeux, avale une gorgée de son troisième ou quatrième cognac, avec du sucre dedans – pour éviter l’ulcère – et, après un court silence, commence à me confier ses vérités sur quelques-unes des rumeurs qui ont couru à son propos. Je comprends qu’il s’agit d’une dérogation exceptionnelle à sa pudeur naturelle. Il a envie de raconter.» Jacques Plessis

Une biographie-vérité :

Parce qu'il a fait partie des classiques de notre enfance et constitue un incontournable du patrimoine musical français, nous pensons, à tort, tout savoir sur Charles Trenet. À l'occasion des 20 ans de sa mort le 19 février 2021, il nous a semblé important de lever le voile sur certaines facettes moins connues du chanteur, et surtout de faire toute la lumière sur les accusations mensongères dont il a fait l'objet. En compagnie de Jacques Pessis, son biographe officiel, nous comprenons mieux l'importance de la figure de la mère dans la construction identitaire de Charles, et nous découvrons avec plaisir des anecdotes inédites sur ses débuts et ses tournées internationales.

En 70 ans de carrière, de 1931 à 2001, Charles Trenet a écrit, composé et enregistré plusieurs centaines de chansons : Quelques-unes d’entre elles, à commencer par La mer, Que reste-t-il de nos amours ? ou L’âme des poètes, ont fait le tour du monde. « Il a fait descendre la poésie dans la rue», a écrit Jean Cocteau, en 1938, dès les débuts d’un «Fou chantant» Il a eu le génie d’être le premier, en France, à marier les mots et le swing. C’est ainsi qu’en un soir de mars 1938, à l’ABC, le plus couru des music-halls des Grands Boulevards, il est devenu l’idole des jeunes. Cette jeunesse du cœur est demeurée, jusqu’au bout, son art de bien vivre.

«Trenet ? Ses chansons, oui, mais l’homme non!» : Charles Trenet aurait été «odieux, malsain, collabo.." Mais d’où viennent ces rumeurs ? Vingt ans après son départ, l’amitié et la confiance que Charles a accordées à Jacques Pessis en faisant de lui son biographe officiel l’ont convaincu que la vérité était tout autre. Cet ouvrage n’est pas une biographie ordinaire. Sur base d’archives inédites, à partir d’anecdotes oubliées, de faits méconnus ou inconnus, se dévoile, «hors-chant», le vrai visage de Charles Trenet