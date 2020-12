Tristan Lopin, un humour "irréprochable"

Tristan Lopin voit le jour le 20 mai 1987, à Paris, où il va grandir. Féru de cinéma, le jeune garçon se rêve réalisateur. Après une année en LEA, il rejoint l’ESRA, une école de cinéma. Durant ses études, il réalise des courts métrages et part faire sa dernière année à New York. Finalement, il débute sa carrière comme costumier et accessoiriste. Revenu à Paris, tout en continuant à exercer son métier, il écrit sur un blog et des chroniques. Durant un tournage, il rencontre Bérengère Krief, qui lui conseille de monter sur les planches, après avoir lu ses textes.

Du coup, le jeune homme décide de suivre des cours du soir à l’école du One-Man-Show, où il va faire la rencontre de Yoann Chabaud. Ce dernier le pousse à écrire son spectacle et lui propose ses services de metteur en scène. Petit à petit le show prend forme et début 2015, il monte sur scène avec Tristan pense comme une nana. Très vite le jeune humoriste rencontre le succès et joue à guichets fermés. Parallèlement, il réalise des vidéos qu’il poste sur YouTube et sur Facebook, qui cartonnent auprès du public qui les partage massivement. Par la suite il fait évoluer son one-man-show, et propose, début 2017, une nouvelle version : Dépendance affective. Le public est toujours au rendez-vous et Tristan se lance dans une tournée en France.

Quand Clément l’a quitté, Tristan Lopin a sombré. Il s’est noyé dans ses sanglots, perdu dans des questions existentielles, réconforté à grandes cuillerées de Nutella et à goulées de vin blanc. « Lorsqu’il a mis fin à notre relation après cinq ans de bons et loyaux services – l’équivalent des mandats présidentiels de messieurs Sarkozy et Hollande, ça peut donc paraître très long – j’ai clairement eu la sensation que ma vie s’arrêtait », confie-t-il dans son livre Ma psy préfère mon ex (Michel Lafon). Pour le jeune Parisien, cette rupture c’était la fin du monde mais aussi le début de sa carrière dans l’humour. Car c’est dans son chagrin qu’il a puisé l’inspiration de son premier one-man-show, Dépendance affective

J'ai écrit Dépendance Affective car les gens se sentent très seuls quand ils se font larguer. Je voulais créer une sorte d’espace, comme si on était dans mon salon pour une conversation entre potes, explique-t-il. Peu importe la taille de la salle, il accueille son public à la porte, en l’invitant à piocher dans une boîte de bonbons. Une manière de créer une ambiance de proximité, et d’éviter "ce début hypergênant des comiques qui débarquent sur scène avec de la musique en mode grosse ambiance". Tristan Lopin

