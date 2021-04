"Trois", le nouveau roman de Valérie Perrin

Photographe et scénariste, Valérie Perrin a conquis le public dès son premier roman, Les oubliés du dimanche (salué par de nombreux prix dont celui de Lire Elire 2016 et de Poulet-Malassis 2016). Son deuxième roman, Changer l'eau des fleurs, a été Choix des libraires 2018 au Livre de Poche et a reçu le prix des Maisons de la Presse 2018.



TROIS :

Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Etienne, seul Adrien me parle encore. Nina me méprise. Quant à Etienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, ils me fascinent depuis l'enfance. Je ne me suis jamais attachée qu'à ces trois-là. 1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié ?